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Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı

Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün:-"Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:40
Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı

ANKARA (AA) - Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Ersel Düzgün, "Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir." dedi.

Düzgün, hastanede gazetecilere yaptığı açıklamada, Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ın akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanelerinin Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olduğunu ancak hastalığının ilerlemesine bağlı olarak tekrardan tedaviye başlandığını söyledi.

Fırat'ın dün gece saatlerinde hayatını kaybettiğini aktaran Düzgün, şöyle konuştu:

"Akciğer kanserinin yayılımına bağlı beyincik tümörü nedeniyle 2017 ve 2019 yıllarında hastanemizin Beyin Cerrahisi Bölümü'nde ameliyat olan ve sonrasında hastalığının ilerlemesine bağlı olarak hastanemizde tedavi gören deneyimli ve saygın siyasetçi Dengin Mir Mehmet Fırat, 12 Temmuz saat 01.44'te Bayındır Söğütözü Hastanesi'nde hayatını kaybetmiştir. Merhumun ailesine, sevenlerine ve ülkemize başsağlığı dileriz"

Bu arada AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, geldiği hastanede Fırat'ın ailesine taziyelerini iletti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:40
  1. Eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat
  2. Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat vefatı
  3. Özel Bayındır Söğütözü Hastanesi

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