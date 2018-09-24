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Samsun eski milletvekili Bahri Cömert vefat etti

Samsun eski Milletvekili Bahri Cömert hayatını kaybettiği öğrenildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 17:52
Samsun eski milletvekili Bahri Cömert vefat etti

 Eski Samsun Milletvekili Bahri Cömert hayatını kaybetti.

Cömert'in cenazesi, Kocatepe Camisi'nde 26 Eylül Çarşamba günü öğle namazı sonrasında kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığında toprağa verilecek.

Bafra ilçesinde 1930 yılında dünyaya gelen Bahri Cömert, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık yapan Cömert, Gübre Sanayisi Genel Müdür Yardımcılığını yürüttü.

Cömert, TBMM'de 12'nci Dönem'de Samsun milletvekili olarak görev yaptı.

 

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 17:52
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  2. İstanbul
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