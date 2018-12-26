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Eski milletvekili Altıntaş için TBMM'de cenaze töreni

Eski Afyonkarahisar Milletvekili Abdullah Altıntaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

26 Aralık 2018 Çarşamba 12:16
Eski milletvekili Altıntaş için TBMM'de cenaze töreni

TBMM (AA) - Eski Afyonkarahisar Milletvekili Abdullah Altıntaş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Törene, 92 yaşında vefat eden Altıntaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Hakkı Polat ve Meclis personeli katıldı.

Abdullah Altıntaş'ın naaşı, Kocatepe Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından, Gölbaşı Mezarlığı'nda defnedilecek.

1926 yılında Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde doğan Altıntaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Öğretim Üyeliği ve serbest avukatlık yapan Altıntaş, 17'nci Dönem'de Afyonkarahisar milletvekili olarak Parlamentoda yer aldı.

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:16
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