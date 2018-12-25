Eski milletvekili Abdullah Altıntaş vefat etti

1926 yılında Emirdağ'da doğan Altıntaş, Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümü ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek Öğretmen Okulu Pedagoji Öğretim Üyeliği ve serbest avukatlık yapan Altıntaş, 17. Dönem'de Afyonkarahisar milletvekili olarak parlamentoda yer aldı.