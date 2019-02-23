Eski Mardin Emniyet Müdürü Pekcan için eski görev yerinde mevlit okutuldu MARDİN (İHA) – Amasya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Mardin Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Pekcan için, eski görev yerinde mevlit okutuldu.

MARDİN (İHA) – Amasya’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Mardin Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Pekcan için, eski görev yerinde mevlit okutuldu.

Mardin’de bulunan Küba Camisi’nde akşam namazı sonrası düzenlenen mevlit programına Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, şube müdürleri, polis memurları ve vatandaşlar katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda İl Müftüsü İsmail Çiçek vefat eden eski Mardin Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Lütfullah Pekcan ve şehitlerin ruhu için dua okudu. Mevlit programı, Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü için edilen dualarla sona erdi.

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