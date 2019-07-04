Eski Malezya Başbakanı Necip’in üvey oğluna gözaltı Eski Başbakan Necip Rezak’ın üvey oğlu Rıza Aziz, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Kefaletle serbest bırakılan Rıza’ya yönelik suçlamaların yarın yöneltilmesi bekleniyor

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya’nın eski Başbakanı Necip Rezak’ın üvey oğlu Rıza Aziz yolsuzluk soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan (MACC) yapılan açıklamada, eski Başbakan Necip’in üvey oğlu Rıza’nın, Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanıyla Mücadele Yasası kapsamında bugün gözaltına alındığı belirtildi.

Rıza’nın gün içinde kefaletle serbest bırakıldığı kaydedilen açıklamada, kendisine yönelik suçlamaların yarın Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi tarafından yöneltileceği ifade edildi.

Rıza Aziz, Kamu Kalkınma Fonundan (1MDB) zimmetlenen paralarla finanse edildiği öne sürülen Wolf of Wall Street isimli Hollywood filminin yapımcılığını üstlenen Red Granite firmasının genel müdürlüğünü yapıyor.

1MDB soruşturması kapsamında Rıza, en son geçen yıl 3 Temmuz’da ifadesi alınmak üzere mahkemeye çağrılmıştı.

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