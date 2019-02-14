Eski Malezya Başbakanı Necip'in temyiz duruşması Mart'ta yapılacak

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'nın eski Başbakanı Necip Rezak'ın, yargılandığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturması kapsamında hakkındaki suçlamalara karşı yaptığı temyiz başvurusuna ilişkin duruşma, Mart ayında yapılacak.

Malezya Temyiz Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Necip'in pazartesi günü gerçekleştirilen duruşmada yaptığı temyiz başvurusu üzerine mahkeme, eski başbakanın temyiz duruşması tarihini 11 ve 12 Mart olarak belirledi.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonundan hafta başında yapılan açıklamada, Necip'in, "kamu fonundan zimmete para geçirme" ve "kara para aklama" iddialarına ilişkin 12 Mart'ta yapılması planlanan duruşmasının, avukatların temyiz mahkemesine yaptığı başvuru üzerine ertelendiği bildirilmişti.

Eski başbakan geçen ay 1MDB'ye bağlı SRC İş Planı fonundan 47 milyon Malezya ringgitini (11 milyon ABD doları) zimmetine geçirmek ve kendisine ait üç banka hesabı aracılığıyla bu parayı aklamakla suçlanmıştı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması



Kamu kalkınma fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.



İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.



Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.



Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.



Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturması kapsamında yaklaşık 40 suçlamayla yargılanıyor.



