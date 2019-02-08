Eski Malezya Başbakanı Necip Rezak'a kara para aklama suçlaması

KUALA LUMPUR (AA) - Malezya'da kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu soruşturmasına adı karışan eski Başbakan Necip Rezak'a kara para aklama suçlaması yöneltildi.

Malezya basınında yer alan haberlere göre, eski Başbakan Necip'e 28 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yönelttiği 47 milyon Malezya ringgiti kara para akladığı suçlaması, bu sabah Kuala Lumpur Sulh Ceza Mahkemesi tarafından da yöneltildi.

Duruşmada Necip'in 2014'te kamu fonuna ait 47 milyon Malezya ringgiti para zimmetine geçirdiği, daha sonra bu parayı kendisine ait üç banka hesabı aracılığıyla akladığı iddianamede belirtildi.

Eski başbakanın suçlamaları kabul etmediği bildirildi.

- Muhalefet partisine kamu fonundan rüşvet verildiği iddiası

Öte yandan Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu, (MACC) Necip'in başbakanlığı döneminde muhalefetteki Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticilerine, hükümete destek vermeleri için kamu fonundan 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet ödendiği iddialarına ilişkin PAS'ın eski Başkan Vekili Nasharudin İsa'nın ifadesini aldı.

Nasharudin'in sorgulanmasına dair açıklama yapmayan MACC yetkilileri, iddialara ilişkin ilerleyen zamanlarda diğer PAS yetkililerini de ifadeleri alınmak üzere çağıracaklarını belirtti.

1MDB yolsuzluğu skandalını ortaya çıkaran The Sarawak Report internet sitesinde 2016'da yer alan bir haberde, o dönemde Necip Rezak'ın liderliğini yaptığı Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) partisinin, PAS'ın mecliste desteğini kazanmak için parti yöneticilerine toplamda 90 milyon Malezya ringgiti rüşvet verdiği, bu paranın da 1MDB'den çıkmış olabileceği öne sürülmüştü.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip'in fona bağlı aracı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri eski Başbakan Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.