0553 313 94 23

Eski kriminal müdürüne FETÖ’den hapis

Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski kriminal laboratuvar müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, bir astsubay ile ’mahrem imam’ olduğu öne sürülen bir kişi toplam 15 ay 7 ay, ’hususi büyük bölge sorumlusu’ da 9 yıl hapis cezası aldı.

28 Şubat 2019 Perşembe 19:53
Eski kriminal müdürüne FETÖ’den hapis

Antalya’da FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski kriminal laboratuvar müdürü 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, bir astsubay ile ’mahrem imam’ olduğu öne sürülen bir kişi toplam 15 ay 7 ay, ’hususi büyük bölge sorumlusu’ da 9 yıl hapis cezası aldı.


Antalya’da FETÖ/PDY yönelik soruşturmaları kapsamında ’terör örgütü üyesi’ olduğu iddiasıyla yargılanan 4 sanık hakkında mahkemelerden karar çıktı. Bu kapsamda Antalya 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış diğer örgüt mensupları ile ardışık olarak ankesörlü telefonlardan aranan’ astsubay Ö.İ., ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Aynı mahkemede yargılanan ve ’mahrem imam’ olduğu öne sürülen Ö.S. 8 yıl 1 ay 15 gün, eski Antalya Kriminal Laboratuvar Müdürü M.Ş. ise 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock’u kullandığı tespit edilen ve hususi büyük bölge sorumlusu olduğunu tespit edilen H.D. ise yargılandığı 9. Ağır Ceza Mahkemesince ’silahlı terör örgütü üyesi olmak’ suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 19:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı
    1. Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı
    2. ABD temsilcisinin Taliban heyetiyle..
    3. "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali"
    4. Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve görevi..
    5. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel..
    6. Fatma Betül Sayan Kaya: 28 Şubat'ı 5..
    7. Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
    8. ABD’nin masa oyunlarına kaybetmişti!..
    9. Eşini öldüren sanığın duruşması ileri..
    10. Avrupa borsaları İngiltere hariç..
    11. Balıkesir’de sağlık çalışanlarına..
    12. Bakan Pakdemirli: “Fındık bahçelerinde..
    13. "Cumhurbaşkanımızın armağanı olan..
    14. Hamam cinayetinin sanığı için..
    15. Yurttan kaçan 3 kız, kuaförün..
    16. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    17. Fulham'da Ranieri dönemi sona erdi
    18. Kulüpler Birliği, Yıldırım Demirören’e..
    19. İş adamı cinayetinin zanlıları hakim..
    20. Caminin musluklarını çalarak kaçtılar
    21. Yüksekova’da kar yağışı hayatı felç..
    22. Avrupa'daki Filistinli büyükelçiler..
    23. Binali Yıldırım’a Zeytinburnu’nda..
    24. Şekerbank'tan 2018'de 86,4 milyon lira..
    25. "Postmodern darbe"nin 22. yılı
    26. BM'nin raporu Gazzeli hukuk..
    27. Eski kriminal müdürüne FETÖ’den hapis
    28. Doğu Akdeniz'de milyarlarca metreküp..
    29. Bilecik Belediye Spor Basketbol,..
    30. 789 parça tarihi eser ele geçirildi, 2..
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Peygamberimiz'e hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar