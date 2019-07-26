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Eski Kozan Devlet Hastanesi binasının yıkımına başlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde eski devlet hastanesi binası yıkım işlemleri başladı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:59
Eski Kozan Devlet Hastanesi binasının yıkımına başlandı

Adana’nın Kozan ilçesinde eski devlet hastanesi binası yıkım işlemleri başladı.


1970’li yıllardan bu yana hizmet veren ancak geçtiğimiz yıllarda Kozan Devlet Hastanesi yeni binasının yapılması ile birlikte kaderine terk edilen Kozan Devlet Hastanesi eski binasının yıkım işlemine başlandı.


Yeni binasının yapılması ile birlikte boşaltılan Kozan Devlet Hastanesi eski binası bir süredir tinerci ve balicilerin kullanmak istediği ancak alınan yoğun güvenlik önlemleri nedeniyle boş olarak bekletiliyordu. Yine yeni yapılan Kozan Devlet Hastanesi binası yanında bulunan eski binanın sökülerek yeni bir alan açılacağı ve özellikle hastane bahçesindeki yoğun otopark sıkıntısının yıkım işlemi ile birlikte rahatlaması bekleniyor.


Kozan Devlet Hastanesi eski binasının kapı, pencere, çatı ve diğer sökülebilir ünitelerinden arındırılıktan sonra binanın yıkım işleminine geçileceği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:59
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