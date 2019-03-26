Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanıklar eski korgeneral Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı ve tanık beyanlarını okudu.



Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Erdal, darbe girişimi sırasında sanık Güvenç'in emir subayı olduğunu söyledi.

Olay günü saat 22.00 sıralarında, Güvenç'in aradığını ve kışlaya gitmek için makam aracını istediğini aktaran Erdal, "O saatte yollar kapalıydı, trafik çoktu. Nöbetçi subayı aradım ve komutanı almasını söyledim. O da sivil memur Ali Eker ile gidip, komutanı alıp kışlaya geldiler. Ben de kendi aracımla kışlaya gittim." diye konuştu.

Güvenç'in saat 00.00 civarında, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığındaki üst rütbeli personelle toplantı yaptığını belirten Erdal, şunları ifade etti:

"Toplantı bittikten sonra Tümgeneral Sinan Yayla, kimsenin dışarı çıkmayacağını söyledi. Güvenç'in emriyle, darbeye katılan birliklerdeki komutanları telefona bağladık. Telefona çıkan kişilere yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Daha sonra Ümit Dündar, Zekai Aksakallı paşaları ve Ankara Valisini aradı. Darbecilere lojistik destek verilmeyeceğini onlara iletti.

Ertesi gün öğle saatlerinde Akıncı Üssü'ne gittik. Orada Özel Kuvvetler personeli ve oradaki polislerle darbecilere karşı nasıl harekat yapılacağını konuştu. Oradakiler teslim olunca, biz de rehinelerin tahliyesinde görev yaptık."



Tanık beyanına karşı söz alan sanık Güvenç, Mehmet Erdal'ın uzun yıllar emir subayı olduğunu ve doğruları söylediğini ifade etti.

Diğer sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güvenç'i o gece kışlaya götüren sivil memur Ali Eker'in ve Kadir Cebe'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 4 Eylül 2019'a erteledi.



- Sözde TRT Genel Müdürlüğüne atanmıştı



19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden sanık Güvenç ile 7 kişinin dosyası ayrılırken, 10 Mayıs'taki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.



Güvenç'in, darbecilerin hazırladığı sözde "görevlendirme listesinde" TRT Genel Müdürlüğüne atandığı belirtilmişti.