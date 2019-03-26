0553 313 94 23

Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına devam edildi

26 Mart 2019 Salı 13:02
Eski korgeneral Güvenç'in yargılandığı dava

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Lojistik Başkanı olarak görev yapan eski korgeneral Yıldırım Güvenç'in de aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

19. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın bugünkü duruşmasına, tutuksuz sanıklar eski korgeneral Yıldırım Güvenç, Cüneyt Soyraç, Emrullah Kaya, Önder Kamiloğlu, Oğuzhan Güney, Tahmazhan Berk ve Abdullah Yiğit ile avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı ve tanık beyanlarını okudu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Erdal, darbe girişimi sırasında sanık Güvenç'in emir subayı olduğunu söyledi.

Olay günü saat 22.00 sıralarında, Güvenç'in aradığını ve kışlaya gitmek için makam aracını istediğini aktaran Erdal, "O saatte yollar kapalıydı, trafik çoktu. Nöbetçi subayı aradım ve komutanı almasını söyledim. O da sivil memur Ali Eker ile gidip, komutanı alıp kışlaya geldiler. Ben de kendi aracımla kışlaya gittim." diye konuştu.

Güvenç'in saat 00.00 civarında, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığındaki üst rütbeli personelle toplantı yaptığını belirten Erdal, şunları ifade etti:

"Toplantı bittikten sonra Tümgeneral Sinan Yayla, kimsenin dışarı çıkmayacağını söyledi. Güvenç'in emriyle, darbeye katılan birliklerdeki komutanları telefona bağladık. Telefona çıkan kişilere yaptıklarının yanlış olduğunu söyledi. Daha sonra Ümit Dündar, Zekai Aksakallı paşaları ve Ankara Valisini aradı. Darbecilere lojistik destek verilmeyeceğini onlara iletti.

Ertesi gün öğle saatlerinde Akıncı Üssü'ne gittik. Orada Özel Kuvvetler personeli ve oradaki polislerle darbecilere karşı nasıl harekat yapılacağını konuştu. Oradakiler teslim olunca, biz de rehinelerin tahliyesinde görev yaptık."

Tanık beyanına karşı söz alan sanık Güvenç, Mehmet Erdal'ın uzun yıllar emir subayı olduğunu ve doğruları söylediğini ifade etti.

Diğer sanıklar ve avukatların beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Güvenç'i o gece kışlaya götüren sivil memur Ali Eker'in ve Kadir Cebe'nin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 4 Eylül 2019'a erteledi.

- Sözde TRT Genel Müdürlüğüne atanmıştı

19. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılaması devam eden sanık Güvenç ile 7 kişinin dosyası ayrılırken, 10 Mayıs'taki duruşmada adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Güvenç'in, darbecilerin hazırladığı sözde "görevlendirme listesinde" TRT Genel Müdürlüğüne atandığı belirtilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:02
  1. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ
  3. Yıldırım Güvenç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? | YÖKDİL sonuç açıklama tarihi belli mi?
    1. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    2. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    3. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    4. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    5. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    6. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    7. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    8. Kereviz deyip geçmeyin! İşte, sağlıklı..
    9. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    10. Burhaniyeli yönetmen Çelikbaş, Kazdağı..
    11. Vanlılar Cumhurbaşkanını bekliyor
    12. Özel halk otobüsü işletmecilerine..
    13. Aşırı terleme nasıl geçer? Aşırı..
    14. Almanya'da alarm verildi! Bomba..
    15. Burhaniye engelleri aşıyor
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Çankaya adayı Türkmen seçim..
    18. (Özel) Türkiye’de nadir görülen..
    19. Adana Demirspor’da hazırlıklar devam..
    20. Adanalı turizmcilere Karadeniz tanıtım..
    21. Hatay’da göçmen kaçakçılığı..
    22. 65 milyon yıllık fosil görenleri..
    23. Konya’da jandarmadan sülük operasyonu
    24. Piyasalarda gün ortası
    25. Aydemir: “Cumhur İttifakı, ecdada vefa..
    26. Feyzioğlu: “Komiser yardımcıları..
    27. Game Of Thrones ne zaman başlayacak? |..
    28. MEDAŞ Sanat Galerisi’nde Ulusal..
    29. CHP'li adaydan büyük skandal: Terörist..
    30. Adalet Bakanlığı yönetmeliği Resmi..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!