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Eski kocasının aracını kundakladığı iddiası polisi harekete geçirdi

Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde, iki ay önce camları kırılan Zehra Ö.

18 Mart 2019 Pazartesi 05:44
Eski kocasının aracını kundakladığı iddiası polisi harekete geçirdi

Kağıthane Talatpaşa Mahallesinde, iki ay önce camları kırılan Zehra Ö.’ye ait park halindeki otomobil, eski eşi tarafından kundaklandığı iddia edildi. Yanarak kullanılamaz hale gelen otomobilde inceleme yapan polis ekipleri, iddia üzerine şüpheli yada şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.


Olay, saat 04.20 sularında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Dereboyu sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zehra Ö.’ye ait olan 07 ATE 76 park halindeki otomobil birden alev almaya başladı. Otomobilin alevler içinde kaldığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.


İhbar üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırırken, Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Kundaklandığı ileri sürülen otomobil kullanılamaz hale geldiği ve içinin tamamen yandığı görüldü.


Kundaklama iddiası üzerine, olay yeri inceleme polisleri araç üzerinde inceleme yaptı.


Araç sahibi Zehra Ö.’nün, husumetli olduğu iki kişiden şüphelendiğini bildirmesi üzerine polis ekipleri, şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Aracın iki ay önce iki ön camının da kırıldığı öğrenildi.


Öte yandan Zehra Ö’nün, eski kocası tarafından aracının yakılmakla tehdit edildiği ileri sürüldü.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 05:44
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