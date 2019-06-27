Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev'in dokunulmazlığı kaldırıldı - Kırgızistan Meclisi, 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığını kaldırdı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Meclisi, hakkında yolsuzluk iddiaları bulunan ve 2011-2017 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Almazbek Atambayev'in dokunulmazlığını kaldırdı. Meclis Genel Kurulu, Başsavcılığın, eski cumhurbaşkanının dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yaptığı başvuruyu oylamak için Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'un başkanlığında toplandı. Başsavcı Otkurbek Djamşitov, toplantıda yaptığı konuşmada, Atambayev'in, görevi sırasında 5 ayrı yolsuzluktan sorumlu tutulduğuna dair raporu incelediklerini belirterek Meclisten eski cumhurbaşkanı hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması isteğini yineledi.

120 sandalyeli Mecliste, Atambayev'in dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik yapılan başvuru, 6 "hayır" oyuna karşılık 103 "evet" oyuyla kabul edildi. Böylece Atambayev'e, hakkındaki iddialarla ilgili dava açılabilecek. Meclis Araştırma Komisyonu, Atambayev hakkında Merkezi Isıtma Kurumunun modernizasyonu, kömür alım ihalesi, Tarih Müzesi binasının modernizasyonu, suç örgütü lideri Aziz Batukayev'in serbest bırakılması, arazi satın alımı ve tarım arazisinin yapılaşmaya açılma konularında suçlamalar yöneltmiş, Başsavcılıktan iddiaların incelenmesini talep etmişti. Başsavcılık da yolsuzluk iddiasıyla Atambayev hakkında soruşturma başlatılabilmesi için dokunulmazlığının kaldırılması amacıyla Meclise başvurmuştu. Atambayev, Meclis Araştırma Komisyonu ve Basşavcılık tarafından kendisine yöneltilen yolsuzluk ile ilgili suçlamaları, "saçma sapan iddialar" olarak nitelendirerek reddetmişti.

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