Eski kedicik Ceylan Özgül'den bomba Acun Ilıcalı iddiası!

Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürit olduğunu iddia etti.

ÖRGÜTÜN İÇ YAPISINI ANLATTI

Polis, Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Operasyonun ardından, geçtiğimiz aylarda Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, çeşitli TV kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün iç yapısını anlattı.

ILICALI'NIN ESKİ BİR MÜRİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Özgül'ün Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8'de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürit olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullandı. Özgül'ün tweetti sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.