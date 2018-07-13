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Eski kedicik Ceylan Özgül'den bomba Acun Ilıcalı iddiası!

Adnan Oktar yapılanmasıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı hakkında bomba bir tweet attı. Özgül, Ilıcalı'nın Oktar'ın eski müridi olduğunu açıkladı.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:42
Eski kedicik Ceylan Özgül'den bomba Acun Ilıcalı iddiası!

Adnan Oktar'ın örgütüyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Ceylan Özgül, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Acun Ilıcalı'nın da eski bir mürit olduğunu iddia etti.

ÖRGÜTÜN İÇ YAPISINI ANLATTI

Polis, Adnan hoca ve 234 müridine 4 ilde şafak operasyonu düzenledi. Aralarında Adnan Oktar'ın da bulunduğu 170 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan yaşları 11 ile 40 arasında değişen 70 kişi Adnan Oktar'dan şikayetçi oldu. Operasyonun ardından, geçtiğimiz aylarda Oktar'ın yanından firar eden Ceylan Özgül, çeşitli TV kanallarına ve ajanslara verdiği röportajlarla örgütün iç yapısını anlattı.

ILICALI'NIN ESKİ BİR MÜRİT OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Özgül'ün Twitter hesabından yayınladığı bir mesajda "TV8'de yayın kesilmiş bir hata olmuş sanırım sayın Acun Ilıcalı da eski bir mürit olarak anlattıklarımı teyit edecektir" ifadelerini kullandı. Özgül'ün tweetti sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Özgül, daha sonra bu tweetini sildi.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 07:42
  1. Ceylan Özgül
  2. adnan oktar
  3. Acun Ilıcalı

YORUM YAZ

  • yusuf toygunyusuf toygun36 dk önce
    Caner Taslaman da eski bir mürit. Zinanın her çeşidinin mertçe takdim edildiği o seküler ortamda senenin her ayını mart ayı olarak yaşayıp, şimdi hadis ve sünnet düşmanlığı pompalayan o gevrek ağıza sıra gelmeyecek mi?
  • muratmurat23 dk önce
    teknik takip 2 yıl önce başlamış yani 15 temmuz işgal girişimi sonrası.demekki fetöyle irtabata geçmeseydi bu şerefsiz bu din düşmanlığına devam edecekti.Bir müslüman olarak bu vatanın bir evladı olarak devletten ve diyanet işleri başkanlığını elini taşın altına koymamasından dolayı ahirette açıklama isteyeceğim.
  • atalayatalay1 sa önce
    acunda yandı mamillet adnana gösterdiği tepkiyi göstermez acuna yalakalıgı severler
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