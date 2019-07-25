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Eski karısının evini ateşe verdi

Bursa’da bir şahıs, daha önce defalarca tehdit ettiği ve silahla öldürmeye teşebbüs ettiği eski karısının evini yaktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
Eski karısının evini ateşe verdi

Bursa’da bir şahıs, daha önce defalarca tehdit ettiği ve silahla öldürmeye teşebbüs ettiği eski karısının evini yaktı.


Olay merkez Yıldırım ilçesi Hacıseyfettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ. A isimli şahıs daha önce defalarca tehdit ettiği ve öldürmeye teşebbüs ettiği eski eşi E.Ü’nün Hacıseyfettin Mahallesi Mücelletin sokaktaki evine gitti. Evde kimseyi bulamayan İ.A evi ateşe verdi. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün evi sardı.


Alevleri gören komşular durumu itfaiyeye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken polis ekipleri ise şüpheliyi gözaltına aldı. Olay esnasında kimsenin evde olmaması ise muhtemel bir faciayı engelledi.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 16:54
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