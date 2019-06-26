Eski Kara Harp Okulu Dekanı Tuğgeneral Kerim Acar hakkında karar çıktı
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin devam eden davada karar çıktı.26 Haziran 2019 Çarşamba 11:04
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde Kara Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin devam eden davada karar çıktı.
Kara Harp Okulu’ndaki darbe girişimi davasında, olay tarihinde okul dekanı olan eski Tuğgeneral Kerim Acar dahil 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Davada 132 sanık 12 ila 15 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. 108 öğrencinin beraatine karar verildi.
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