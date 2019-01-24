Eski kaleci Göksel Gencer ölü bulundu Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan Göksel Gencer, Silifkede'ki evinde ölü bulundu

MERSİN (AA) - Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan eski kaleci Göksel Gencer (45), evinde ölü bulundu. Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan Gencer'den dün akşamdan bu yana haber alamayan babası Muammer Gencer, oğlunun evine gitti. Kapıyı zorlayarak açan baba Gencer, oğlunu yatağında hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, eski kaleci Gencer'in vefat ettiğini belirledi. İlk incelemede kalp krizi geçirdiği belirtilen Gencer'in Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsi sonucunda ölüm nedeni kesinleşecek. Göksel Gencer'in yarın toprağa verileceği bildirildi.

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