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İtalya eski başbakanı: Brexit kararı savaşın ardından alınmış en kötü karar

İtalya eski başbakanı Paolo Gentiloni İngiltere’nin Channel 4 kanalına konuştu. Gentiloni İngiltere’nin AB’den ayrılma kararını, savaş kararı almanın haricinde bir Avrupa ülkesinin aldığı en kötü siyasi karar olarak niteledi.

09 Mart 2019 Cumartesi 15:19
İtalya eski başbakanı: Brexit kararı savaşın ardından alınmış en kötü karar

 yeniakit.com.tr  İtalya eski başbakanı Paolo Gentiloni, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma kararına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“AB için Çok Kötü, İngiltere için Felaket”

2016-2018 arası İtalya başbakanı olan Paolo Gentiloni’nin sözleri şu şekilde oldu:

Savaş sonrası münferit bir Avrupa ülkesinin yaptığı en büyük siyasi hata olduğunu düşünüyorum. Yani bu çok ciddi bir şey. İngiltere temel bir Avrupa ülkesidir ve hakikat şu ki İngiltere’nin AB’yi terk ediyor olması AB için çok kötü ve İngiltere için felakettir.”

Sunucunun “İtalya sert bir Brexit’ten ne kadar korkuyor?” sualine ise Gentiloni şöyle cevap verdi:

Korkuyoruz. İtalya ve Avrupa için çok kötü ve İngiltere için de facia olur. Dolayısıyla bundan kaçınmamız gerektiğini düşünüyorum ve burada Londra’da anladığım kadarıyla bundan kaçınmak için de şartlar olduğunu umuyorum.”

Ekserisi Londra’da olmak üzere İngiltere’de yaşayıp çalışan neredeyse yarım milyon İtalyan bulunuyor. İtalya ile İngiltere arası ticaret hacmi ise yaklaşık 30 milyar pound değerinde.

Ülkesindeki göçmen karşıtı aşırı sağın seçim başarısıyla alakalı duruma atıfta bulunan “Bir İtalyan olarak, İtalya’nın çözümün değil de sorunun bir parçası olmasından utanıyor musunuz?” sualine ise Gentiloni;

Utanmaktan da fazlası var: Öfke..” cevabı verdi lakin geri gelme yolunda olduklarının da altını çizdi.

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Haber Tarihi: 09 Mart 2019 Cumartesi 15:19
  1. Paolo Gentiloni
  2. Brexit
  3. Theresa May
  4. İngiltere
  5. Avrupa Birliği
  6. AB

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