Eski İtalyan bakandan Türkiye'nin AB'ye katılımına destek

MADRİD (AA) - İtalyan hükümetinin eski Avrupa İle İlişkiler Bakanı Paolo Savona'nın şubat ayı başında istifa etmeden önce hazırlayıp İtalyan meclisine sunduğu bir raporda, Türkiye'nin AB'ye katılımının desteklenmesi yönünde görüş belirttiği ortaya çıktı.

La Stampa gazetesinin haberinde, 5 Şubat'ta bakanlık görevinden istifa ederek Ulusal Borsa ve Şirketler Komisyonu (CONSOB) Başkanı olan Savona'nın, istifasının öncesinde İtalyan meclisine sunduğu "İtalya'nın Avrupa Birliği'ne Katılımı. Planlı Rapor" başlıklı belgeden bazı bölümlere yer verildi.

Savona raporunda, AB'nin genişleme sürecinin sadece Batı Balkanlar ile sınırlı kalmayıp Türkiye'ye de uzanması dileğinde bulundu.

Raporda, "Batı Balkan ülkelerinin oluşturduğu alan stratejik önem taşımaya devam ediyor. Genişleme, AB'nin bu bölgedeki etkinliğini sabitleştirmeye hizmet etmektedir. Bu, şu anda mevcut tüm zorluklara rağmen Türkiye için de geçerlidir. Nitekim, Ankara, Ortadoğu ve Körfez'deki güvenlik ve bölgesel politikalar bağlamında olduğu kadar Afrika Boynuzu gibi daha uzak sahnelerde de AB açısından büyük önem taşıyan bir muhatap olmayı sürdürmektedir." ifadeleri öne çıktı.

Ortak Dışişleri ve Güvenlik Politikası'nda Türkiye'nin bir iş birliği aracı olabileceği görüşü üzerinde duran Savona, "Türkiye'nin Batı ile verimli bir ilişki kurmasının teşvik edilmesini ve bu sayede bazı meselelerde Türkiye'nin diyaloğu açık tutmaya yarayan bir araç olabileceğini" savundu.

Söz konusu raporda, AB'nin genişleme sürecine ilişkin görüşlerin aktarıldığı bölümde ise "Hükümet, bu ülkede temel haklar konusunun kötüye gitmesinden duyulan endişeyi gizlemeksizin, Türkiye ile diyalog ve iş birliği yolunu desteklemeye devam edecektir." denildi.

Diğer yandan, Savona'nın meclise sunduğu raporun hükümet ortaklarından aşırı sağ görüşlü Lig Partisinin Türkiye ile ilgili görüşleriyle örtüşmediğine vurgu yapıldı.

Lig Partisinin lideri, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin, Türkiye için "AB içindeki Truva Atı" benzetmesi yaparak, "Avrupa'nın kapılarını Türkiye'ye açması ihtimal dışıdır." sözleri hatırlatıldı.

Ayrıca yine sağ görüşlü olan ve mecliste küçük bir grubu bulunan muhalefetteki İtalya'nın Kardeşleri partisinin de Savona'nın raporunu şaşkınlıkla karşıladığı ifade edildi.

İtalya'nın Kardeşleri Partisinin Dışişleri Komisyonu Grup Başkanı Andrea Demastro delle Vedove'nin konuya ilişkin "Şaşkınlık içindeyiz. Sözüm ona Türkiye'nin AB'ye katılımına karşı olduklarını söylemişlerdi. Tek söyleyebileceğim şey, bunun hükümetin ortak bir dış politikası olmadığına dair yeni bir kanıt olduğudur." şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu aktarıldı.