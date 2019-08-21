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Eski istihbaratçıdan flaş öneri: ‘Türkiye ittifakı’ yaparak iktidara yardımcı olmak lazım

Türkiye’ye yönelik tehditleri yeniakit.com.tr’ye değerlendiren Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Münbiç, İdlib ve Fırat’ın doğusu, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve ülke içinde yaşanan tartışmalara baktığımızda Türkiye, çok önemli meselelerle uğraşıyor. Bütün siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp en azından milli konularda ‘Türkiye İttifakı’ yaparak devlete ve iktidara yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum.” dedi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
Eski istihbaratçıdan flaş öneri: ‘Türkiye ittifakı’ yaparak iktidara yardımcı olmak lazım

 

 Mehmet Özmen  Yeniakit.com.tr 

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, ‘Güvenli Bölge’ tartışmalarına yönelik yeniakit.com.tr’ye dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“İdlib’de Rusya ile işbirliği yapılıyor”

Suriye’nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge konusunda ABD ile varılan mutabakat kapsamında kurulma aşamasında olan müşterek harekat merkezine yönelik eleştirileri değerlendiren İsmail Hakkı Pekin, “İdlib’deki hakimiyet Rusya’da olduğu için orada Türkiye orada Ruslarla işbirliği yapmayı sürdürüyor.Türkiye’nin oluşturmak istediği ‘güvenli bölge’ hattında bulunan bazı yerler ABD’nin hakimiyetinde bulunması nedeniyle iki ülke arasında bir mutabakat sağlandı. Bu mutabakat sonucunda ‘Müşterek Harekat Merkezi’nin kurulmasına karar verildi. Türkiye, İdlib’de Rusya ile nasıl işbirliği yapıyorsa aynı şekilde ABD ile de işbirliği yapıyor.” şeklinde konuştu.

“‘Türkiye, ABD’ye teslim oldu’ söylemini doğru bulmuyorum”

ABD ile Türkiye’nin mutabakatının önemli olduğuna dikkat çeken İsmail Hakkı Pekin, şöyle konuştu:

“Türkiye, yalnız başına bölgeye harekat düzenlemiş olması durumunda Türkiye-ABD ilişkileri inanılmaz şekilde bozulacaktı, ilişkilerin bozulması göze alınamayarak birlikte hareket edilmesine karar verildi. Bu konuda ‘Türkiye, ABD’ye teslim oldu. Türkiye, Amerikalılar ne derse onu yapacak’ şeklinde bir söylemi doğru bulmuyorum.”

“Türkiye İttifakı yapılarak hükümete ve devlete yardımcı olunmalı”

Türkiye’nin hem yurtiçinde ve hem de yurtdışında ülkenin geleceği bakımından çok önemli konularda mücadele verdiğine dikkat çeken Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Münbiç, İdlib ve Fırat’ın doğusu, diğer taraftan Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve ülke içinde yaşanan tartışmalara baktığımızda Türkiye, çok önemli meselelerle uğraşıyor. Bütün siyasi görüşleri bir tarafa bırakıp en azından milli konularda ‘Türkiye İttifakı’ yapılarak devlete ve iktidara yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum.”

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 15:41
  1. İsmail Hakkı Pekin
  2. Suriye
  3. İdlib

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