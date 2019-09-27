FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelikten yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıntılar Geliyor...

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