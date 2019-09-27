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FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar

Fetullahçı Terör Örgütü'ne üyelikten yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

27 Eylül 2019 Cuma 17:17
FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe hakkında karar

FETÖ'den yargılanan eski istihbaratçı Basri Aktepe, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 17:17
  1. FETÖ
  2. Basri Aktepe

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