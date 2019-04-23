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Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun gözaltına alındı

Sabri Uzun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı

23 Nisan 2019 Salı 10:37
Eski İstihbarat Daire Başkanı Uzun gözaltına alındı

ANKARA (AA) - Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Uzun'un, "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçlarından Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındığı, emniyette ifade işleminin devam ettiği belirtildi.

Uzun'un sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla "Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım" suçunu işlediği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında, evinde gözaltına alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 10:37
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü
  2. eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun
  3. gözaltı

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