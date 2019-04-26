Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı Ankara Adliyesine sevk edilen Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun,"Terör örgütüne yardım ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

Ankara Adliyesine sevk edilen Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun,"Terör örgütüne yardım ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

23 Nisan’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sabri Uzun emniyetteki işlemlerinin ardından,Ankara Adliyesine sevk edildi. Ankara adliyesine getirilen Uzun soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, "Terör örgütüne yardım" ve Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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