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Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında karar verildi

'Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım' suçlarından tutuklanan Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun hakkında karar verildi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:48
Eski İstihbarat Daire Başkanı hakkında karar verildi

'Cumhurbaşkanına hakaret, terör örgütü propagandası yapmak ve örgüte yardım' suçlarından tutuklanan Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Uzun, “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım” suçundan yargılandığı davanın ilk duruşmasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uzun'un bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Uzun'un duruşması Kasım ayına ertelendi.

Anakara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sabri Uzun, avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmayı izleyenler arasında eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı da yer aldı.

Duruşmada, yazdığı kitabın “FETÖ’cülerin iadesi için kullanıldığını” söyleyen Uzun, “Ya ben ya Dışişleri yalancı ya da o dosyaları gönderen Adalet Bakanlığı yalancı” ifadelerini kullandı.

Uzun, ayrıca savunmasında “Yazıklar olsun be, yazık! Bu adama FETÖ’cü diyorsunuz. Böyle bir şerefsizliği kabul etmiyorum” dedi.

Meslek hayatı boyunca ‘FETÖ’ ile mücadele ettiğini anlatan Uzun, “Örgütün kirli yüzünü anlatan bir kitap yazdığını, yurt dışındaki örgüt üyelerinin iadesi için yetkililerin bu eserinden yararlandığını” ifade etti. Uzun, “Kitabın son cümlesini ‘Hakkınızı helal edin’ diye yazdım. Bugüne kadar böyle bir cümle okuduğunuz kitaplarda geçiyor mu? Türkiye Cumhuriyeti’nde benden daha fazla FETÖ ile mücadele eden birisi çıkarsa davadan çekilirim” diye konuştu.

‘Paylaşımlar bana ait'

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımların hatırlatılması üzerine Uzun, “Paylaşımların hepsi doğrudur, bana aittir. Düşündüklerimi, hissettiklerimi ve yanlış gördüklerimi paylaştım. İntikam duygusuyla paylaşmadım.” cevabını verdi.
Uzun, Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak’ın “2002’de FETÖ’ye ilişkin bir rapor hazırlandı mı?” sorusu üzerine, “dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel’in İstihbarat Daire Başkanlığından örgüte ait kuruluşların listesini talep ettiğini” aktardı.

Tespit ettikleri 500’e yakın şirketi savcılığa bildirdiklerini anlatan Uzun, “Tarihleri tam olarak çıkaramıyorum ama FETÖ’nün bu şirketlerini yazdık. Hatta Nuh Mete Yüksel, ‘Bugüne kadar en fazla bilgi bize İstihbarat Başkanlığından geldi.’ demişti. Buna da dikkatinizi çekmek istiyorum” diye konuştu.

Tânıklar Uzun'u savundu

İddianamede ifadesine yer verilen tanıklardan Cahit Polat, Sabri Uzun’u tanımadığını ve ilk kez duruşmada gördüğünü söylerken, diğer tanık Hulusi Cemil Altunlu “FETÖ’ye yardımı Sabri Uzun’un üstüne atsanız, yapışmaz. Kendisini tebrik etmek lazım, o zamandan bu tehlikeyi gördüğü için” diye konuştu.
Tanık Tamer Topsakal da Sabri Uzun‘u şahsen tanımadığını ancak meslek büyüğü olarak bildiğini, ‘FETÖ’ ile ilişkisine şahit olmadığını ifade etti.

İlk ifadesinde, “Sabri Uzun, cemaate yakın birisiydi” şeklindeki ifadesi hatırlatılan Topsakal, “İfademde bize kumpas kuranların Sabri Uzun döneminde görev yapan isimler olduğunu söylemiştim. Bu ifadem yanlış aktarılmış olabilir. Şu anki beyanlarım doğrudur” dedi.

Tanık eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan ise 2003’te ‘FETÖ’ mensubu polislerin rütbe almalarına şerh koyduğu için kumpasla tutuklandığını söyledi.

Uzun‘u ‘FETÖ’ ile mücadele eden bir isim olarak bildiğini aktaran Arslan, suçlamalara ilişkin hususlara şahit olmadığını ifade etti.

Ne olmuştu?

Eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun, 26 Nisan 2019’da gözaltına alındı. Uzun’un, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret” ve “terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım”suçundan 1 yıl 2 aydan, 4 yıl 8 aya kadar hapsi istendi.

İddianamede, “Uzun’un ifadelerinin, FETÖ mensuplarınca planlandığı bilinen ve kısaca yargı darbesi olarak adlandırılan 17-25 Aralık sürecinde kamuoyunda algı oluşturmaya yönelik kullanılan ifadelerle aynı” olduğu ileri sürülmüştü.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:48
  1. Eski İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun

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