Eski istihbarat başkanından dikkat çeken sözler: Türk Ordusu ikiye ayrılacak

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı emekli Korgeneralİsmail Hakkı Pekin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 127 general ve amiralin görev yerinde değişikliğe gidilmesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki görev değişiklikleri kapsamında dört ordu komutanlığına korgeneral rütbesindeki generallerin atanmasına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Pekin, TSK'nın Soğuk Savaş sistemine göre yapılanmasının günün ihtiyaçları kapsamında tekrar şekillendirildiğini ifade etti.

Konuya dair yaptığı değerlendirmede Pekin, şu ifadelere yer verdi:

"Birinci, İkinci, Üçüncü Ordu ve Ege Ordusu'ndan oluşan Türk Silahlı Kuvvetleri, Sovyetler Birliği tehdidine göre yapılandırılmıştı. O dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sıklet merkezi batıdaydı. Şimdi ise bu yapı değiştirilmek isteniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısının Doğu ve Batı Ordusu olarak ikiye ayrılmasını öngörüyorum. Ülkedeki ve bölgedeki gelişmeler nedeniyle sıklet merkezi ise Doğu Ordusu'nda olacaktır."

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri'nde orgeneral sayısının çok olduğuna işaret eden Pekin, "Ordu komutanlıklarının başına Korgeneral rütbesindeki isimlerin atanması olumlu bir adım. Böylece orgeneral sayısını azaltma yoluna gidilebilir" ifadelerini kullandı.

Öte yandan TSK'daki yapılan atamalar kapsamında dikkat çekici görevlendirmelerin başında ise Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan'ın Özel Kuvvetler Komutanı olması gösteriliyor.