Eski İstanbul Ramazanlarında kent manevi havaya bürünürdü

Dünya kenti İstanbul üzerine önemli çalışmalara imza atan ve Kaybolan Tarihin Peşinde isimli kitabı kaleme alan Tarihçi-Yazar Mehmet Dilbaz ile eski İstanbul Ramazanlarından Batılıların kadim şehir üzerindeki sinsi planlarına kadar tarihi yolculuk içinde bu ayın ruhuna uygun kültür-medeniyet eksenli bir sohbet gerçekleştirdik.

-Dilerseniz herkesin özlemle yâd ettiği eski İstanbul Ramazanlarından biraz bahsederek sohbetimize başlayalım...

Hanımlara özel tedbirler

Efendim öncelikle eski İstanbul’da Ramazan, rahmet, bereket ve mağfiret esasına riayet edilerek yaşanırdı. Şaban ayının ortalarına gelindiğinde tenbihnameler yayınlanırdı. Bu tenbihnamelerde Ramazan’ın akıldan çıkmış olma ihtimali olan hassasiyetleri yeniden halka hatırlatılır, dışarıda yiyip içmeme hassasiyetinden tutun da Ramazan ayının dini kaidelere uygun olarak yaşanması için yapılması gerekenlere kadar pek çok bilgilendirmeyi içeren tenbihnameler, eski zamanlarda tellallar vasıtası ile şehre duyurulur iken ilerleyen zamanlarda gazetelerde bildiri şekilde yayınlanmaya başlamıştı. Bu bildirilerde hanımlarımız için önemli tenbihler olur, giydiklerine dikkat etmelerinden akşam ezanından sonra dışarıda olmamalarına kadar pek çok detay içerirdi. Kağıthane ve Göksu gibi mesire alanlarında hanımlar için özel günler tespit edilirdi. Ayrıca camilerde hanımlar için özel yerler ayrılmasına bilhassa dikkat edilirdi.

Osmanlı Ramazan’ı bambaşkaydı

-Osmanlı dönemi Ramazan geldiğinde şehir nasıl bir havaya bürünürdü?

Ramazanlarda şehirlerin iki ana teması olurdu: Sesler ve kokular... Ramazan’ın başlaması ile birlikte minarelerden okunan salat-ı selamlara camiler, tekkeler ve medreselerden yükselen Kur’an-ı Kerim tilavetleri eşlik ederdi. Evlerden ve konaklardan indirilen hatmi şeriflerin sesleri yükselirdi. İftar sonrası ise İstanbul gibi kadim şehirlerde sahura kadar devam edecek olan Ramazan etkinlikleri başlar, bu kez de bunların sesleri şehri sarardı. Özellikle çay bahçelerinde ve kahvehanelerde başlayan Ramazan eğlenceleri 19. yy’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması Direklerarası’na kaymıştı. Burada tiyatrolar, meddah gösterileri ile kadim Hacivat ve Karagöz gösterileri sergilenirdi. Maniler okuyarak şehri dolaşan davulcular iftar ve sahurda halka bildirirdi.

Mis gibi yemek kokuları

-İkinci tema kokular demiştiniz.

Evet yemek kokuları.. Ramazan’ın bolluk bereket şuuru ile yaşanması adına normalden daha fazla yemek pişirilir ve evlerin kapısı özellikle iftar vakitlerinde muhakkak açık bırakılırdı. Böylece iftar etme imkânı olmayan insanların teklifsiz misafir edilmesi sağlanırdı. Hali vakti yerinde olanlar normalde 10 kişilik yemek pişirtirken bu durum oruçta değişir, 40-50 kişilik yemek sofraları kurulur ve her akşam özellikle fakir fukara için iftar sofraları tertip edilirdi. Mahalle fırınları mis kokulu pideler ve çörekler pişirir, tüm şehri evlerden, fırınlardan ve özel mekânlardan yükselen kokular sarardı. Bir de buhur yakılma adeti vardı. Tüm bu kokuların harmanı ile şehir bambaşka bir mistik havaya bürünürdü.

Sarayın kapısı herkese açıktı

-Osmanlı padişahları Ramazan’ı nasıl karşılamış, nasıl yaşamışlar?

Osmanlı sarayı için Ramazan ayının yaklaşması bir tatlı telaş nedeni idi. Padişah’ın ve Valide Sultan’ın verdiği iftar sofraları zenginliği ile meşhurdu. Bu sofralarda padişah için mutlaka o dönemde yemeklerin sultanı olarak kabul edilen soğanlı yumurta mutlaka pişirilirdi. Saraydaki iftara katılanlara diş kirası adı altında hediyeler vermek adeti vardı. Bu arada sarayın kapıları Ramazan ayı boyunca muhakkak açık tutulur, isteyen herkesin Topkapı Sarayı’nın ilk avlusundan geçtikten sonra kurulan büyük sofralarda iftarlarını yapmaları sağlanırdı.

Hırka-İ Şerif, Aziz Mahmud Hüdai

-İstanbul’da nereler ziyaret edilirdi?

Ramazan ayında en önemli Saray etkinliği Hırka-i Saadet dairesinde yaşanırdı. Padişah Hırka-i Saadet dairesini ziyaret ederdi. Bu ayda kentlerin manevi büyüklerini ziyaret etmek bir gelenekti. Özellikle İstanbul’da Halid bin Zeyd Eba Eyyub El Ensari Hazretleri’nin kabrini ve Üsküdar’da Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri’nin dergâhını ziyaret etmeyen yok gibiydi. Fethin kutlu askerlerinden birisi olduğu tahmin edilen Oruç Baba’nın kabrini ziyaret etmek adeti vardı. Yine Merkez Efendi, Seyyid Nizam, Sünbül Efendi, Şeyh Vefa gibi manevi büyüklerin kabirleri ile birlikte Fatih Sultan Muhammed Han’ın türbesi de mutlaka ziyaret edilen yerler arasındaydı.

İslâm düşmanlarının sıradaki hedefi burası

-Kaybolan tarihin peşinde iz sürüyorsunuz. İstanbul neleri kaybetti?

İstanbul ilk etapta ruhunu ve kimliğini kaybetti. Şehirde Bizans ve Osmanlı döneminden kalma binlerce eser geçirdiğimiz tarihsel süreçte yok oldu fakat daha da kıymetli olan bir şey vardı, o da kent dokusu ve şehir kültürü. Şu an İstanbul’da 1850’lerin, 1900’lerin ya da 1950’lerin ruhunu görmek mümkün değildir. Bu ruh salt sosyal hayattan ibaret değildir, bunun için komşuluk ilişkilerinden tutun da 3 kuşağın birlikte yaşadığı konaklarda gelişen aile sistemine kadar pek çok değerimizi kaybettik.

-Yabancıların ne gibi emelleri var?

Yabancıların bu kadim kent üzerindeki emelleri ve çalışmaları hiçbir zaman bitmemişti. Biz şehri fethettiğimizde adamlar yeraltına çekildiler ve bizi alttan oymak için ellerinden geleni yaptılar. Biz de ne yazık ki 1830’lardan beri onların değirmenine su taşıyoruz.

-Nasıl bir duyarlılık geliştirmeli?

İslam dünyasının bağımsız son ülkesinin kadim başkentindeyiz ve İslam düşmanlarının sıradaki hedefi İstanbul! Adamlar bu hedefleri uğruna 1453 yılından beri uğraşıyorlar ve maalesef ki özellikle son 200 yıllık süreçte bizler de bilerek ya da bilmeyerek onlara hizmet ediyoruz. Bizim bu kadim şehirde bıraktığımız izleri kendi ellerimizle yok ediyor ve bunu medenileşmek sanıyoruz. Önce elimizdekinin kıymetini bilelim, sonra da aileler başta olmak üzere tüm eğitim kurumlarımızda İstanbul’un tarihi birikimine sahip çıkmak adına çalışmalar başlatalım. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmaz.

İstanbul’daki büyük salgınlar

-İstanbul’da koronavirüse benzer hangi salgınlar olmuştur?

1347-1351 yılları arasında Avrupa’yı kasıp kavuran büyük veba salgınında 25 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor. Bu dünya nüfusunun yüzde 5’ine anlamına geliyor. Bu salgın İstanbul’un yaşadığı ilk büyük salgın sayılabilir çünkü Ceneviz ticaret gemileri vasıtası ile Kırım’ın Kefe limanından taşınan veba mikrobu önce Konstantinopolis’e gelmiş ve devamında İtalya’ya giderek oradan tüm Avrupa’ya yayılmıştı.

Daha sonraki büyük salgın 1918 yılında Amerika’da ortaya çıkan ama uzun süre kamuoyundan saklanan, devamında dönemin tek özgür basını sayılabilecek İspanyol gazeteleri vasıtası ile dünyanın haberdar olduğu ve bu sayede ismi İspanyol gribi olarak adlandırılan büyük salgındır. Bu salgında da dünyada 100 milyondan fazla insan kaybı yaşanmıştı.