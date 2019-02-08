Eski İsrail Genelkurmay başkanı Netanyahu’ya rakip oldu

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı, çiçeği burnunda siyasetçi Benny Gantz, 9 Nisan’da yapılacak erken seçimde Başbakan Binyamin Netanyahu’nun en yakın rakibi olarak gösteriliyor.



İsrail’de erken seçime yaklaştıkça siyaset kazanı da hızla kaynamaya devam ediyor. Uzun yıllardır siyaset sahnesinde olan politikacıların yer alacağı yarışta yeni bir isim dikkati çekiyor.



O isim eski asker yeni siyasetçi Benny Gantz.



Holokost’tan kurtulan Macar Yahudisi bir anne ile Romanya’dan tarihi Filistin topraklarına gelen bir babanın çocuğu olan Gantz, 1959’da İsrail'de dünyaya geldi.



Lise eğitiminin ardından 1977’de orduya paraşütçü olarak katılan Gantz, 2011’de İsrail Genel Kurmay Başkanlığına getirildi.



Gantz’ın Genel Kurmay Başkanlığında İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne 2012’de “Bulut Sütunu Operasyonu” 2014’te de “Koruyucu Kalkan Operasyonu” adı altında 2 kez geniş çaplı saldırı düzenledi.



Bu iki saldırıda çok sayıda çocuk ve kadının da aralarında bulunduğu 2 bin 300’e yakın Filistinli şehit oldu, binlerce ev tamamen ya da kısmen yıkıldı.

- Seçim kampanyasında Gazze saldırılarını kullanıyor



Genelkurmay Başkanlığından 2015’te emekli olan Gantz, geçtiğimiz yıl aralık ayı sonunda Hosen LeYisrael (İsrail Direnç) Partisini kurarak siyasete atıldı.



“Her şeyden önce İsrail” sloganıyla seçim kampanyasını başlatan Gantz, Gazze’ye düzenlenen Koruyucu Kalkan Operasyonunu sık sık propagandasında kullanıyor.



Gazze yaşanan yıkım ve şehit edilen Hamas üyelerinin cenazelerinden görüntülerin yer aldığı seçim kampanyası videolarında, “6 bin 231 saldırıyla Gazze taş devrine döndü.”, “Bin 364 Hamaslı teröristin öldürülmesi sonucu İsrail’de 3,5 yıl sessizlik hakimdi.” mesajlarına yer veriliyor.



Başkent Tel Aviv’de 29 Ocak’ta yapılan geniş katılımlı toplantıyla seçim kampanyasını başlatan 59 yaşındaki çiçeği burnunda siyasetçi, burada verdiği mesajlarla İsrailli diğer siyasetçilerden fazla bir farkının olmadığını ortaya koydu.



Benny Gantz konuşmasında birçok İsrailli siyasetçi gibi Tahran yönetimini İsrail’e zarar vermek için entrika kurmakla suçladı. İran ile hem ekonomik hem de askeri arenada mücadele edeceğini söyleyen Gantz, “Eğer mesajı kelimelerle almıyorsanız kesin ve acı verici darbelerle anlarsınız.” dedi.



Konuşmasında başbakan olması halinde nasıl bir siyaset izleyeceğine dair ipuçları veren Gantz, Gazze’nin ekonomisinin gelişmesi için yardımda bulunacağını ancak bölgeye yapılacak hiçbir insani yardıma izin vermeyeceğini belirtti.



İşgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ve işgal altındaki Golan Tepeleri’ni boşaltmayacaklarını, aksine bu bölgeleri daha da “güçlendireceklerini” söyledi.



Kudüs’ün tamamının “Sonsuza dek İsrail’in ve Yahudi halkının başkenti olarak kalacak.” diyen Gantz, bu mesajıyla Filistin yönetiminin barışın yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin’den geçtiğine yönelik şartını dolaylı olarak reddetmiş oldu.



- “Seçim kampanyası konuşması oylarını artırdı”



Geçen yıl aralık ayında Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinin erken seçim kararı almasının ardından İsrail basınında en fazla öne çıkan isim Benny Gantz oldu.



Hem eski genelkurmay başkanı olması hem de siyasette yeni olması sebebiyle yerel basının Gantz’a ilgisi oldukça fazla.



Erken seçim kararının ardından İsrail basınında yer alan kamuoyu yoklamalarına göre, Netanyahu’nun partisi Likud’un seçimleri birinci olarak tamamlayacağı ve 120 milletvekilinin yer aldığı meclisteki 30 sandalyesini koruyacağı, Gantz’ın partisinin ise meclise 15 sandalye sokarak ikinci parti olacağı öngörülüyor.



Basının Netanyahu’ya en yakın rakip olarak gösterdiği Gantz’ın oylarında seçim kampanyasını başlattığı konuşmanın ardından artış yaşandığı dile getiriliyor.

İsrail’in önde gelen gazetelerinden Haaretz’in 4 Şubat’ta yayımladığı kamuoyu yoklamasına göre, seçimde Gantz'ın partisinin 22 sandalyeyle meclise girebileceği, Başbakan Netanyahu’nun partisinin ise oylarını koruyarak 30 milletvekili çıkarması bekleniyor.



Haaretz’in anketinde Yair Lapid liderliğindeki Yeş Adit (Gelecek) partisinin 9 sandalye ile seçimden üçüncü parti olarak çıkacağı kaydediliyor.



- Netanyahu dönemi sona mı eriyor?



Son anketlere göre, Mart 2009’dan bu yana 3 dönemdir aralıksız olarak başbakanlık görevini yürüten Binyamin Netanyahu’nun bu seçimi de önde tamamlayarak başbakanlık koltuğunu koruması öngörülse de yerel basında çıkan analizlerde Netanyahu’yu koltuğundan edebilecek ihtimallerin var olduğu da dile getiriliyor.

Bu ihtimallerden öne çıkanı ise Benny Gantz ile Yair Lapid’in nisan ayındaki seçime ittifak kurarak girmesi.



Gantz’ın İsrail Direnç Partisi ile Lapid’in Gelecek Partisinin kuracağı ittifakın seçimde Netanyahu’nun partisi Likud’un önüne geçebileceği yorumları yapılıyor.



Tam da bu senaryo dillendirilirken yerel basında İsrail Direnç Partisi Lideri Gantz ile Gelecek Partisi Lideri Lapid’in koalisyon görüşmeleri yaptığına dair haberler yer aldı.



Gelecek Partisi Milletvekili Ofer Shelah, geçen hafta yaptığı açıklamada, parti liderleri Lapid ile Gantz'ın seçimde ittifak kurmak için görüştüklerini, bu konuda uzlaşı sağlanıp sağlanmayacağının iki hafta içinde netleşeceğini dile getirdi.



- Sağ partilerin hedefinde

Kamuoyu araştırmalarında İsrail Direnç Partisinin kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen erken seçimde ikinci olarak çıkacağı öngörülmesi Gantz'ı özellikle İsrail'deki sağ partilerin hedef almasına neden oldu.

Siyasette yeni olması sebebiyle sağ partilerin Gantz'ı "solcu" olmakla suçlamak dışında ellerinde bir argüman bulunmuyordu. Ancak bu durum Gantz'ın İsrail’in Yedioth Ahronoth gazetesinde verdiği röportajın çarşamba günü yayımlanmasıyla değişti.

Röportajında Gantz, 2005'de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin boşaltılmasını savunarak, "Bundan ders çıkarmamız ve başka yerlere de uygulamamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.



Başta Netanyahu’nun partisi olmak üzere sağ partiler, Gantz’ın bu değerlendirmesiyle Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini boşaltmaktan yana tavır alabileceğini ortaya koyduğunu iddia ederek yeni siyasetçiyi sert şekilde eleştirdi.



Likud'tan yapılan yazılı açıklamada, Gantz'ın bu değerlendirmesiyle tek taraflı olarak Batı Şeria'dan çekilmeyi planladığını itiraf ettiği öne sürdü.



Aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Eğitim Bakanı Naftali Bennett'in partisi “Yeni Sağdan” yapılan açıklamada ise "Gantz'a maskesini çıkardığı için teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.



Gantz’ın bu açıklaması seçimin sonucunu belirleyecek olan sağ seçmene nasıl yansır bilinmez ama hem Netanyahu hem de diğer siyasi parti liderleri bu açıklamayı daha uzun süre seçim malzemesi olarak kullanacak gibi gözüküyor.



Yerel basının da katkısıyla arkasına aldığı rüzgar Benny Gantz'ı seçim yarışında birinci yapmaya yeter mi bilinmez ama Başbakan Netanyahu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasına ilişkin gelişmeler ile Gantz’ın atacağı adımlar, İsrail’in yeni başbakanını belirleyecek gibi gözüküyor.









