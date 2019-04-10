0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gantz'dan seçim yenilgisi itirafı

Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz:- "Burada hepimiz demokratız, halkın ve cumhurbaşkanının kararını kabul ediyoruz"

10 Nisan 2019 Çarşamba 22:26
Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Gantz'dan seçim yenilgisi itirafı

KUDÜS (AA) - Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid ile oluşturdukları Mavi-Beyaz İttifakı'nın Başbakan Binyamin Netanyahu'nun başkanlığını yaptığı Likud Partisi karşısında hezimete uğradığını kabul etti.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinde yayınlanan habere göre, Gantz, Mavi-Beyaz İttifakı'nın düzenlediği toplantıda yaptığı açıklamada, "Burada hepimiz demokratız, halkın ve cumhurbaşkanının kararını kabul ediyoruz." dedi.

Gantz, "Netanyahu aşırılık yanlılarını yanına aldı, hükümeti kuracak ve sonuç bu. Seçimlerin ön sonuçları göz önüne alındığında, gerçek bu." diye konuştu.

Öte yandan, İsrail resmi televizyon kanalı KAN'ın yayınladığı yazılı açıklamaya göre, Mavi-Beyaz İttifakı'nın iki liderinden biri olan Lapid de "Bu turda kazanamadık. Likud Partisinin hayatını muhalefette cehenneme çevireceğiz." ifadesini kullandı.

İsrail'de dün yapılan erken genel seçimi Başbakan Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud, çok az oy farkıyla önde tamamladı ancak rakibi Mavi-Beyaz İttifakıyla aynı sayıda sandalye kazandı. İki parti de meclise 35'er milletvekili gönderecek.

Kesin olmayan sonuçlara göre, yarışa katılan 41 partiden sadece 11'i yüzde 3,25'lik seçim barajını aştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 22:26
  1. Eski gazeteci Yair Lapid
  2. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz
  3. Likud Partisi
  4. seçim
  5. yenilgi itirafı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarmanın İstanbul'daki darbe faaliyetlerine ilişkin dava
    1. Jandarmanın İstanbul'daki darbe..
    2. Fahrettin Altun: "İtalya..
    3. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da..
    4. Taha Akgül 7. kez Avrupa şampiyonu!
    5. Kara Kuvvetleri Komutanı Dündar..
    6. "Reng-i Hakkari" polisler için sahne..
    7. AB'den Libya'da ateşkese destek
    8. Okul basıp terör estirmişlerdi! Karar..
    9. Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici..
    10. Bakan Çavuşoğlu, Hollandalı mevkidaşı..
    11. İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella'nın..
    12. Basketbolda maçın ardından
    13. Hatay’da Polis haftası resepsiyonu
    14. İngiltere Başbakanı Hindistan'daki..
    15. Serbest Güreş Milli Takımı, Avrupa..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şampiyon..
    17. Rabia Naz’ın babası için mahkemeden..
    18. "Beşiktaş'ın mutsuzluğu üzerine bina..
    19. Lübnan Başbakanı Hariri'den ekonomik..
    20. Seyir halindeyken alev alan otomobil..
    21. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Hollanda'da
    22. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    23. Hartum'da ordu karargahı önündeki..
    24. İki zalim lider seçimleri berabere..
    25. "Kapı" filminin galası yapıldı
    26. Bursa'da Suriyeli kadın ve annesinin..
    27. Eski İsrail Genelkurmay Başkanı..
    28. Japonya Olimpiyat Bakanı Sakurada..
    29. Başkentte köpekleri katleden..
    30. MHP’li başkan hayatını kaybetti
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    Türkiye ile yakınlaşan o ülkede sokaklar karıştı
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    FETÖ'cü Emre Uslu itiraf etti: Bu başkası söylemiyorsa...
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Altaylı, patronunu tehdit eden İmamoğlu'nu savundu! "Haklısınız"
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!
    YSK reddetmişti... AK Parti'den açıklama!

    Günün Karikatürü

    10 Nisan 2019
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    Büyükçekmece'de kritik gelişme! Şifreyi vermedi
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!
    YSK'dan yeniden sayım talebi için flaş 'İstanbul' kararı!