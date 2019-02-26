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Eski İsrail Bakanına casusluktan 11 yıl ceza

Kudüs Bölge Mahkemesi, eski İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev’i, casusluk ve İran’a bilgi aktarma suçundan 11 yıla mahkum etti.

26 Şubat 2019 Salı 14:19
Eski İsrail Bakanına casusluktan 11 yıl ceza

Kudüs Bölge Mahkemesi, eski İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev’i, casusluk ve İran’a bilgi aktarma suçundan 11 yıla mahkum etti.


Kudüs Bölge Mahkemesi, 1995-1996 yılları arasında görev yapan eski Enerji ve Altyapı Bakanı Gonen Segev’in, casusluk ve İran’a bilgi aktarma ile ilgili gerçekleşen itiraf anlaşmasından sonra 11 yıla mahkum edildiğini bildirdi.


Savcı Geula Cohen ve Rachel Aharoni Zeevi tarafından yapılan açıklamada, "Segev’in itiraz pazarlığının bir parçası olarak itiraf ettiği iddianamesi, ulusal güvenliğe zarar vermek amacıyla düşmana casusluk yapmak ve bilgi vermek gibi ağır suçlar içeriyordu. Segev, İran istihbarat kuvvetleri adına beş yıl boyunca hareket ettiğini, gizli bir kanal kullanarak bilgi sağladığı kişiler ile düzenli iletişim kurduğunu ve çok gizli bir bilgi de dahil olmak üzere onlara çeşitli bilgiler sağladığını itiraf etti” ifadeleri yer aldı.


Savcılara göre, eski bakan hem İran’da hem de diğer ülkelerde gizli yerlerde bulunan iş adamlarıyla bir araya geldi. Segev savunma kuruluşunda tanıdığı İran ile İsrailliler arasındaki ilişkiyi desteklemeye çalıştı. Yaptıklarını açıklayan Segev, İran’a casusluk etmek adı altında İsrail’e yardım etmeye ve kendini kahraman olarak göstermeye çalıştığını belirtti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 14:19
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