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Eski iş arkadaşlarını silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kavga ettiği ve aleyhinde verdikleri ifade ile işten çıkartılmasına neden olan 2 iş arkadaşını silahla yaralayan şahıs, tutuklandı.

22 Haziran 2019 Cumartesi 22:53
Eski iş arkadaşlarını silahla yaralayan şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde kavga ettiği ve aleyhinde verdikleri ifade ile işten çıkartılmasına neden olan 2 iş arkadaşını silahla yaralayan şahıs, tutuklandı.


Olay, dün 07.30 civarında Başiskele Yeni Köy Serbest Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sanayi bölgesinde sahilde yapılan bir dolgu alanının inşaat firmasında çalışan Ş.Y. (34), iş arkadaşları ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga etti. Kavga sonrasında hakkında idari işlem başlatılan Ş.Y.’nin iş arkadaşları A.C. (56), A.C. (39), R.Ç. (27), aleyhinde savunma yaptı. İdari soruşturma sonrasında Ş.Y. isimli şahsın işten çıkartılmasına karar verildi. İşten çıkartılmasına sebep olan arkadaşlarından intikam almak isteyen Ş.Y., aldığı tabanca ile olay günü sabahın erken saatlerinde A.C.’nin (56) evinin önüne gitti. Bir süre bekleyen Ş.Y., işe gitmek için evinden çıkan A.C.’ye ateş etti. Durumu fark eden A.C. koşarak uzaklaştı.



2 arkadaşını iş çıkışında yaraladı


A.C. olaydan yaralanmadan kurtulurken, Ş.Y. aracı ile kovulduğu liman dolgu alanına gitti. Otoparkta duran Ş.Y., A.C. (39), R.Ç. isimli arkadaşlarının gece vardiyasından çıkmasını bekledi. İşten çıkan A.C. (39) ve R.Ç. evlerine dönmek için araçlarına giderken, Ş.Y. aracından inerek ikisine de tabancayla defalarca ateş açtı. Şahsın silahından çıkan kurşunlar R.Ç.’nin ayaklarına A.C.’nin ise karın boşluğuna isabet etti. Yaralanan vatandaşlar kanlar içinde kalırken, Ş.Y. aracına binerek olay yerinden kaçtı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım kiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri ambulanslarda yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan A.C.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.



Aleyhinde ifade veren arkadaşlarını hedef almış


Olay yerine intikal eden Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, ekipleri 2 arkadaşını yaralayıp olay yerinden kaçan Ş.Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki incelemeler neticesinde şahsın Başiskele ilçesi Aşağı Yuvacık bölgesinde olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan operasyonla R.Ş., aracında arkadaşlarını vurduğu tabanca ile birlikte, olaydan yaklaşık 1 saat sonra yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.



Hakim karşına çıkan şahıs tutuklandı


Emniyette alınan ifadesinde arkadaşlarını vurduğunu itiraf eden R.Ş.’nin arkadaşlarını işten çıkarılmasına neden oldukları için ve daha sonra aile içerisinde yaşadıkları bunalım nedeniyle vurduğunu iddia ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs daha sonra Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyedeki ifadesinin ardından hakim karşına çıkartılan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 22:53
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