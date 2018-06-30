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Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümünde yeni söylentiler

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı, babasının ölümüyle ilgili belirsizlikler olduğunu ve kendisine konu hakkında bilgi verilmediğini söyledi.

30 Haziran 2018 Cumartesi 14:35
Eski İran Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin ölümünde yeni söylentiler

İran'da yayımlanan "Cihan-ı Sanat" gazetesine konuşan Eski İran Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Fatma Haşimi, "Milli Güvenlik Yüksek Konseyi"nde babasının ölümüyle ilgili şüpheleri dile getirdiğini belirtti.

Fatma Haşimi, ''Babamın ölümüyle alakalı çok sayıda yapboz parçası var. Ülkenin içinde bulunduğu durumdan ötürü daha fazla açıklama yapamıyorum fakat gelecek haftalarda daha ayrıntılı konuşacağım" dedi.

Babasının, vasiyetnamesinin de içinde olduğu bir defterin çalındığını anlatan Haşimi, defterin henüz kendisine verilmediğinden yakındı.

Rafsancani'nin diğer kızı Faize Haşimi, geçen yıl aralık ayında yaptığı açıklamada, babasının naaşında normalin 10 kat üzerinde radyasyon tespit edildiğini öne sürmüştü.

Ölümünden önce "Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi" başkanlığını yürüten ve 1989-1997 yılları arasında iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Rafsancani, 8 Ocak 2017'de hayatını kaybetmişti.

Kardeşi Muhammed Haşimi Rafsancani, bir gün sonra İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, ağabeyinin ölümünün "kalp durması" nedeniyle gerçekleştiğini söylemişti. Yine aynı gün Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Muhammed Agacani, düzenlediği basın toplantısında Rafsancani'nin sağlıklı bir bünyeye sahip olduğunu fakat bununla beraber kalp rahatsızlığı riskinin de bulunduğunu ifade etmiş, ilk belirlemelere göre ölüm nedenini "kalp krizi" olarak açıklamıştı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 30 Haziran 2018 Cumartesi 14:35
  1. Cumhurbaşkanı
  2. İran

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