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Eski Irak Başbakanı İbadi'den "kaos" uyarısı

12 Aralık 2018 Çarşamba 16:39
Eski Irak Başbakanı İbadi'den "kaos" uyarısı

BAĞDAT (AA) - Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, kendi dönemindeki kararların yeni hükümet tarafından lağvedilmesinin ülkede "kaos" ortamı oluşturacağı ve halkın tepki göstereceği uyarısında bulundu.

İbadi, yayınladığı yazılı açıklamasında, "Bakanlar Kurulu'nun dün, eski hükümet döneminde Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun geçtiğimiz yıl Temmuz ayı ile 24 Ekim tarihleri arasında alınan kararların hepsinin yürürlükten kaldırılmasını şaşkınla izledik. Bu durum, devlet müessesesi prensipleriyle bağdaşmıyor." ifadelerini kullandı.

Adil Abdulmehdi başkanlığındaki Bakanlar Kurulu'nun riskli bir adıma imza attığını kaydeden İbadi, "Bu yönde alınan karar, hükümetin işleyişini tamamen engelleyecek ve vatandaşların çıkarına hizmet etmeyi askıya alacak. Sonuçları iyice araştırılmamış kararlar, siyasidir, dar çıkarlara hizmet eder ve hükümet çalışmalarında kaos ortamı oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

Halkın bu karardan dolayı hükümete tepki gösterebileceği uyarısı yapan eski Başbakan, hükümetin kararını gözden geçirmesi için Başbakan Abdulmehdi'ye çağrı yaptı.

Dün Abdulmehdi başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, İbadi döneminde alınan bazı kararları yürürlükten kaldırmıştı. Bunlar, Basra ve diğer bazı güney kentlere hizmet temelinde petrol karşılığında bütçeden ödenen ayrıcalıklar, Basra sınır kapılarından elde edilen gelirlerden kentteki yoksul ailelere pay ayrılması, kirli olan içme suyunun temizlenmesi ve madalya sahibi genç sporculara arazi tahsisi için bütçe ayrılması gibi kararları kapsıyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 16:39
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