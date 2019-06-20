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Eski Interpol Başkanı suçunu itiraf etti: Rüşvet aldım

Çin'de, rüşvet almakla suçlanan Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Çinli Başkanı Mıng Hongvey, mahkemede, 2 milyon doları aşkın rüşvet aldığını itiraf etti.

20 Haziran 2019 Perşembe 13:47
Eski Interpol Başkanı suçunu itiraf etti: Rüşvet aldım

Çin'in Tiencin şehrinde devam eden mahkemede, Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) eski Çinli Başkanı Mıng Hongvey, kendisine isnat edilen rüşvet suçlamalarını kabul ettiği ve işlediği suçtan ötürü pişman olduğunu söylediği belirtildi.

Mahkemeden, Mıng'ın alacağı cezaya ilişkin açıklama yapılmadı. Mıng'ın itirafının verilecek cezayı azaltabileceği belirtiliyor. Çin'de son yıllarda devlet görevlilerinin rüşvet suçlarına ağır cezalar veriliyor.

Mıng'ın, daha önce bulunduğu Kamu Güvenliği Bakan Yardımcılığı ve Çin Sahil Güvenlik Direktörlüğü gibi görevlerinde yetkilerini kötüye kullandığı ifade ediliyor.

Öte yandan Çin devletini eşine karşı siyasi nedenlerle "sahte dava" açmakla suçlayan Mıng'ın eşi Grace'nin ise çocuğuyla Fransa'da kaldığı belirtildi.

Geçen yıl eylül sonunda Fransa'dan Çin'e geldiğinde kendisinden haber alınamayan ve 8 Ekim'de Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yolsuzluk soruşturması altında olduğu açıklanan Mıng'ın "tamamen kendi iradesiyle rüşvet kabul ettiği ve yasaları ihlal ettiği" şüphesiyle soruşturulduğu bildirilmişti.

Ayrıca açıklamada, Mıng'ın vakası, yolsuzluk suçundan 2015'te müebbet hapse mahkum edilen eski Kamu Güvenliği Bakanı Cou Yongkang ile ilişkilendirilerek, Cou'nun "zararlı etkisinin kökten kazınmasına" yönelik kararlılık vurgusu yapılmıştı.

Merkezi Fransa'nın Lyon kentinde bulunan Interpol'e Kasım 2016'da başkan seçilen Mıng'ın 2020'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 13:47
  1. Mıng Hongvey
  2. Uluslararası Polis Teşkilatı
  3. Interpol

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