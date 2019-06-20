Eski Interpol Başkanı rüşvet aldığını kabul etti

Eski Interpol Başkanı Meng Hongwei, rüşvet almak suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemede, rüşvet aldığını kabul etti.

Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) Eski Başkanı Meng Hongwei, 2005 ila 2017 arasında bulunduğu farklı görevler esnasında yasa dışı kazanımlar elde etmek için şirket ve şahıslara yardım etmek ve 2 milyon doların üzerinde rüşvet almakla suçlanıyor. Meng Hongwei, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları kabul ederken, mahkeme Meng’in cezasını daha ileri bir tarihte açıklama kararı verdi.

Fransa’nın Lyon kentindeki evinden 25 Eylül günü ayrılan eski Interpol Başkanı Meng, eşi Grace Meng’e gönderdiği kısa mesajda “Aramamı bekle” yazmış ve “bıçak” emojisi göndererek tehlikede olduğunu ima etmişti.

Grace Meng’in 4 Ekim itibarıyla Fransız makamlarına eşinin kayıp olduğu yönündeki başvurusu üzerine olay uluslararası kamuoyunun gündemine gelmişti. Grace Meng, aldığı tehdit telefonları nedeniyle önce polis koruması talep etmiş, daha sonra da Fransa’ya sığınma başvurusunda bulunmuştu.

Çin tarafından 27 Mart günü yapılan açıklamada, Meng Hongwei’in Çin Komünist Partisi’nden ciddi kanun ve disiplin ihlalleri gerekçesiyle ihraç edildiği, nisan ayında da tutuklandığı bildirilmişti.

Meng, 2016 yılında Çinli ilk Interpol Başkanı olmuştu.