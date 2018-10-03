Eski IMF Başkanı Rodrigo Rato'ya 4,5 yıl hapis

Yüksek Mahkeme, eski Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Rodrigo Rato'ya verilen 4,5 yıllık hapis cezasını uygun buldu.

Kararının ardından ulusal mahkemenin, Rato'nun cezasının infazı için harekete geçmesi bekleniyor. Bu durumda eski IMF Başkanı'nın kısa bir süre içinde hapse girmesi gerekecek.

İspanya Ulusal Mahkemesi, Caja Madrid ve Bankia bankalarındaki kredi kartı yolsuzluklarıyla ilgili davada, Şubat 2017'de Rato'ya 4,5 yıl hapis cezası vermişti.

NE OLMUŞTU?

İspanya'da ekonomik krizin yoğun olarak yaşandığı 2008-2012 yıllarında ortaya çıkan ve halk arasında "siyah kartlar" olarak adlandırılan skandalda, Caja Madrid ve Bankia bankalarının üst düzey yöneticilerinin kendileri ve ailelerinin lüks alışverişlerini ödemek için tahsis edilen gayriresmi kredi kartlarını kullandıkları ve bu harcamaların vergi beyanının yapılmadığı iddia edilmişti.

Bu sistemin ilk olarak 2003 yılında Caja Madrid'de başladığı, daha sonra Bankia bankasıyla 2012 yılına kadar devam ettiği öne sürülmüştü. Bankia bankası batma riskinden dolayı 2012'de hükümet tarafından büyük kamu fonları kullanılarak kurtarılmıştı.

Rato, 2004-2007 yılları arasında IMF Başkanı, bunun öncesinde de İspanya'da Maliye (1996-2000) ve Ekonomi Bakanı (2000-2004) olarak görev yapmıştı.

Hapis cezasına çarptırılan Rato'nun Caja Madrid'deki selefi Miguel Blesa ise Temmuz 2017'de bir av evinde göğsünden vurulmuş bir şekilde ölü bulunmuştu. Otopsi neticesinde Blesa'nın intihar ettiğine karar verilmişti.