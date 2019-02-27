0553 313 94 23

Eski hükümlü hibe desteği ile kendi işini kurdu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla ve İş Kur tarafından verilen hibe desteğinden faydalanan Osman Selvi isimli eski hükümlü, hibe desteğiyle kendi işini kurarak bal üretimine başladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 16:01
Eski hükümlü hibe desteği ile kendi işini kurdu

Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla ve İş Kur tarafından verilen hibe desteğinden faydalanan Osman Selvi isimli eski hükümlü, hibe desteğiyle kendi işini kurarak bal üretimine başladı.


Yozgat Koruma Kurulu Başkanı Cumhuriyet Savcısı Murat Korgan, beraberinde Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Çeri, Kurum Öğretmeni Nesrin Özer, ile birlikte hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurup bal üretimine başlayan eski hükümlü Osman Selvi’yi çalışma alanında ziyaret etti.


Yapılan ziyarette, çalışmalar yerinde incelendi ve eski hükümlülere yönelik 2018 yılı 2. dönem hibe desteğinden yararlanan ve 60 kovan arı ile bal üretimi yapan Osman Selvi’nin çalışmaları bilgiler alındı.


Hibe desteğinden faydalanarak kendi işini kurduğu için mutlu olduğunu ifade eden Selvi, “Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu vasıtasıyla İŞKUR tarafından yapılan destek sayesinde kendi işimi kurdum. Yaşamıma yeni bir sayfa açtım, keyifle sürdürdüğüm arıcılık faaliyetleri kapsamında 2019 yılı için yaklaşık 3,5 ton bal hasadı hedefliyorum. Bu vesile ile bana bu fırsatı sağlayan herkese müteşekkirim.”ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 16:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşsizlik maaşı alma şartları 2019 değişti mi? Hangi şart kaldırıldı?
    1. İşsizlik maaşı alma şartları 2019..
    2. 12. Uluslararası Kısa Film Festivali..
    3. Başkan Kızıldaş Dolaylı Mahallesini..
    4. KKTC Maliye Bakanı Denktaş’tan..
    5. KPSS davasında 3 sanığa hapis cezası
    6. DP İl Başkanı Kadızade: “Akşener de..
    7. Suriyelilerin ikinci evliliği yasaklandı
    8. AB'den Pakistan ve Hindistan'a itidal..
    9. Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya..
    10. Bakan Kurum: "Yılda 300 bin konutu..
    11. Erzurum için kuvvetli ve yoğun kar..
    12. Erdoğan, kanaat önderleriyle bir araya..
    13. Giresun’da uyuşturucuya geçit yok
    14. Trabzonspor'da Yusuf ve Abdülkadir'in..
    15. MHP'li muhaliflerin olağanüstü kongre..
    16. Süleyman Kılınç’ın mahalle..
    17. CHP Grup Başkanvekili Özel,..
    18. Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonuna 3..
    19. Vatandaşın tanımadığı AK Parti..
    20. MİT Başkanı Fidan'dan YÖK'te konferans
    21. 7 kilo esrarla yakalanan şüpheli..
    22. Emekli tuğgeneral Başoğlu'nun..
    23. Bakan Yardımcısı Yerlikaya,..
    24. Altun'dan 'Erbakan' açıklaması: Yasak..
    25. MÜSİAD’a ‘hayırlıolsun’ ziyaretleri..
    26. Zehir taciri, özel harekatın baskını..
    27. Abdülkadir’in tedavisi Almanya’da..
    28. Galatasaray'ın başvurusu reddedildi!..
    29. Cami imamı minareden anons etti,..
    30. MÜSİAD’dan Mısır’daki idam kararlarına..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor