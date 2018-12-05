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Eski HSYK üyesi Şaban Işık'a, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davada "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.
05 Aralık 2018 Çarşamba 16:22
Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 16:22
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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