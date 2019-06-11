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Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur, hakim karşısında

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski HSYK 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi

11 Haziran 2019 Salı 18:21
Eski HSYK 1. Daire Başkanı Okur, hakim karşısında

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından tutuklanan ve "örgüt yöneticiliği" ile suçlanan eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 1. Daire Başkanı İbrahim Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile eski Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya Okur, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada Okur'un avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, FETÖ yöneticiliği suçundan hapis cezası alan eski HSYK Genel Sekreteri Muzaffer Bayram tanık olarak dinlendi.

Bayram, İbrahim Okur'un örgüt üyesi olduğuna yönelik bilgisinin bulunmadığını söyledi.

Okur'un HSYK'de görev yaptığı dönemde resmi prosedüre göre davrandığını ileri süren Bayram, Okur'un ayrıca Balyoz, Ergenekon, Hüseyin Kurtoğlu gibi davalardaki usulsüzlükler nedeniyle eleştirilerini sık sık dile getirdiğini belirtti.

Tanık olarak dinlenen eski HSYK Genel Sekreteri Bayram, kamuoyunda MİT krizi olarak bilinen olaylar sırasında Okur'un yaşananlara tepki gösterdiğini de anlattı.

Tanık ifadelerinin ardından dosyaya gelen bilgi ve belgeler okundu. Tanık beyanları ve gelen belgelere karşı söz verilen İbrahim Okur, HSYK Daire Başkanlığı görevinde, yönetmelik ve ilke kararlarına aykırı hiçbir öneri getirmediğini, bu yöndeki hiçbir kararnameye imza atmadığını savundu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AHİM) Alparslan Altan kararını hatırlatan Okur, 3 yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

İbrahim Okur, maddi olguların ortaya çıkarılabilmesi için dönemin HSYK Başkanı ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık olarak dinlenmesini de talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in tanık olarak dinlenmesine, Okur'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Duruşma 9 Temmuz'a bırakıldı.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 18:21
  1. Eski HSYK Birinci Daire Başkanı İbrahim Okur
  2. FETÖ
  3. Sadullah Ergin
  4. Yargıtay 9. Ceza

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