Eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'ye gözaltı

IĞDIR (AA) - Iğdır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürütülen bir soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK ile irtibatlı oldukları belirtilen zanlıları yakalamak amacıyla sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, eski HDP Iğdır milletvekili Kıznaz Türkeli, eski Iğdır il genel meclisi başkanı Abdulkadir Özsular, eski Iğdır belediye başkan yardımcısı Şaziye Önder, eski Tuzluca belediye başkanı Mehmet Gültekin ve HDP üyeleri Oya Malgaz ile Vedat Yılmaz gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

"Terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak", "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından yakalanan şüphelilerin Ağustos 2015'te bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları engellemek maksadıyla Ağrı Dağı'ndaki Korhan yaylasında sözde "barış çadırı" kurdukları belirtildi.

Bu kişilerden Özsular, Önder ve Gültekin daha önce "terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları" iddiasıyla görevden uzaklaştırılmıştı.

Ardından jandarmanın gözaltına aldığı Özsular, Önder ve Gültekin çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, bir süre sonra ise cezaevinden tahliye edilmişti.

Gültekin'in yerine İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname kapsamında dönemin Tuzluca Kaymakamı İbrahim Civelek görevlendirilmişti.