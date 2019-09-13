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Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki dava

Mersin'de yaptığı konuşmada "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" öne sürülen Selahattin Demirtaş'ın yargılandığı davanın duruşması görüldü

13 Eylül 2019 Cuma 14:39
Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş hakkındaki dava

MERSİN (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Mersin'de yaptığı konuşmada "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakarette bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Edirne'de tutuklu bulunan Demirtaş katılmadı.

Sanık avukatı, müvekkilinin, daha geniş savunma yapmak için duruşmaya katılma talebinin olduğunu söyledi.

Mahkeme hakimi talebi reddederek, Demirtaş'ın bir sonraki celseye Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılmasına karar verdi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında 27 Şubat 2016'da HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önündeki mitingde yaptığı konuşmada, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesi, "devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı" suçlamasıyla da Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Demirtaş ve avukatlarının talebi üzerine dava dosyaları birleştirilmişti.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 14:39
  1. Mersin

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