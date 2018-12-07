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Eski Hava Kuvvetleri personeli 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Başkentteki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i gözaltına alındı

07 Aralık 2018 Cuma 09:52
Eski Hava Kuvvetleri personeli 87 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı alınan 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i, 16 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan 87 eski astsubay hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara'nın yanı sıra İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Manisa, Amasya, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikametleri Ankara'da olduğu belirlenen 60 şüpheliden 41'i gözaltına alındı.

Diğer illerdeki gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 09:52
  1. Samsun
  2. Kahramanmaraş
  3. Manisa
  4. Konya
  5. Kocaeli
  6. Kayseri
  7. İzmir
  8. İstanbul
  9. Isparta
  10. Eskişehir
  11. Denizli
  12. Bursa
  13. Balıkesir
  14. Ankara
  15. Amasya
  16. Adana
  17. FETÖ
  18. Fetullahçı Terör Örgütü
  19. Hava Kuvvetleri Komutanlığı soruşturması

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