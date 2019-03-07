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Eski hastane bahçesindeki yangın korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde eski hastane binası bahçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu.

07 Mart 2019 Perşembe 19:38
Eski hastane bahçesindeki yangın korkuttu

Adana’nın Kozan ilçesinde eski hastane binası bahçesinde çıkan yangın vatandaşları korkuttu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl yeni binasına taşınan eski Kozan Devlet Hastanesi binası bahçesinde sebebi bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangının giderek büyümesi üzerine eski hastane bahçesindeki ağaçlar yanmaya başladı. Hemen yan taraftaki yeni hastane binasında bulunan hastane güvenlik görevlileri yangını fark ederek itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü.


Yangın ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 19:38
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