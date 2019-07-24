Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
24 Temmuz 2019 Çarşamba 11:36
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’yı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.
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