Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.23 Temmuz 2019 Salı 21:39
Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’ın, ABD’de bulunduğu gözaltı merkezinden, Türkiye’ye gönderilmek üzere havalimanına transfer edildiği öğrenildi.
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