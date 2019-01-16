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Eski hakime 15 yıla kadar hapis istemi

"ByLock" kullanıcısı olduğu ileri sürülen eski hakim Ramazan Tekkoyun'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi

16 Ocak 2019 Çarşamba 18:31
Eski hakime 15 yıla kadar hapis istemi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla yargılanan ve "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen eski hakim Ramazan Tekkoyun'un 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Tekkoyun ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Cumhuriyet Savcısı'na esasa ilişkin mütalaasını açıklaması için söz verdi.

Cumhuriyet Savcısı, Tekkoyun'un, Karapınar hakimliği görevinde iken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamudan ihraç edildiğini, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığını, hakkında tanık beyanları bulunduğunu hatırlatarak, sanığın "FETÖ üyeliğinin sabit olduğunu" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Tekkoyun ise esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Sanık avukatının beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa esas hakkındaki savunmasını yapmak için süre verdiklerini bildirerek, duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 18:31
  1. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. Bylock
  3. eski hakim Ramazan Tekkoyun
  4. FETÖ
  5. mütalaa

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