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Eski hakim Hüsnü Çalmuk’un FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan Hüsnü Çalmuk’un davasının görülmesine devam edildi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 13:54
Eski hakim Hüsnü Çalmuk’un FETÖ’den yargılanmasına devam edildi

Ergenekon davasının hakimlerinden olan ve FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılanan Hüsnü Çalmuk’un davasının görülmesine devam edildi.


Hüsnü Çalmuk’un daha önce görev yaptığı İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Çalmuk ile sanık avukatı ve müşteki Dursun Çiçek hazır bulundu. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlanarak tanık sıfatıyla beyanda bulunan eski Danıştay üyesi Hamza Eyidemir, sanık Hüsnü Çalmuk’u tanımadığını söyledi.



"Bank Asya hesabına oğlumun geleceği için para aktardım"


Tanık beyanının ardından sanık Hüsnü Çalmuk’a mahkeme başkanı tarafından Bank Asya’da parasının bulunup bulunmadığı soruldu. Hüsnü Çalmuk, Bank Asya’da oğlunun geleceği için bir hesabı bulunduğunu ve buraya para aktarımı yaptığını söyledi. Mahkeme başkanının parayı neden başka bir bankaya yatırmadığını sorması üzerine, sanık "Ben para yatırmadım, sadece para aktarımı yaptım" dedi.



Mahkeme başkanından Hüsnü Çalmuk’un eşine uyarı


Sanık ifadesi esnasında mahkeme başkanı arkada bulunan iki izleyiciye sanığın eşi ve oğlu olup olmadığını sordu. "Evet" yanıtının verilmesi üzerine mahkeme başkanı "Burada eşiniz ciddi bir savunma yapıyor. Sanki komik bir şey söylüyormuş gibi gülüyorsunuz. Dikkat dağılıyor" dedi.



"Tutukluluk gerekçemi ayrıntılı yazmayanlar ilerde yargılanacak"


Son sözü sorulan sanık Hüsnü Çalmuk 32 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti. Söz verilen sanık avukatı da müvekkilinin soyut iddialar ile 3 yıla yakın zamandır tutuklu olduğunu ifade etti.


Görüşünün sorulması üzerine Cumhuriyet Savcısı, Hüsnü Çalmuk’un tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, Çalmuk’un tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 13:54
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