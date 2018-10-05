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Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye 15 sene hapis cezası

Güney Kore'de mahkeme, "rüşvet ve görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla mart ayında tutuklanan Lee Myung-bak'a 15 yıl hapis cezası verdi.

05 Ekim 2018 Cuma 10:21
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Lee'ye 15 sene hapis cezası

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, rüşvet ve görevini kötüye kullanmak gibi suçlamalarla Lee'yi 15 yıl hapse mahkum etti. Yonhap ajansının haberine göre, Lee ayrıca 13 milyar won (yaklaşık 11,5 milyon dolar) cezaya çarptırıldı.

Mahkeme, nisan ayında, savcılığın Lee'nin mal varlıklarının dondurulması talebini onaylamıştı.

Cezaevindeki Lee, rüşvet, görevini kötüye kullanmak, vergi kaçırmak, devlet başkanlığına ait binlerce belgeyi ofis dışına yasa dışı çıkarıp bunları özel mülkte saklamak ve seçim yasasını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Eski Devlet Başkanı Lee'nin 2008-2013 yıllarında görev yaptığı sırada istihbarat ajansı, iş adamları ve diğerlerinden yaklaşık 10,3 milyon dolar rüşvet aldığı ileri sürülüyordu. 

Lee, kağıt üzerinde ağabeyi Lee Sang-eun'a ait görünen oto yedek parçası şirketi DAS'ın kazanç sağlaması için statüsünü kullanmakla da itham ediliyordu. 

Hakkındaki bütün suçlamalardan hüküm giymesi durumunda Lee'nin, 45 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedilmişti. 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 10:21
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  2. Lee Myung-bak
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