Eski GTO yöneticileri hakkındaki FETÖ davası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin davada eski Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Eyüp Bartık ile eski Genel Sekreter İbrahim Halil Göçer'in yargılanmasına devam edildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısı üzerine Bank Asya'ya 30 Ocak 2014'te GTO tarafından 500 bin lira yatırılması talimatını verdiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan sanıklar Bartık, Göçer ve avukatları katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada, Mehmet Rıdvan Köksözer, paranın yatırılmasından bilgisinin olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

"2013 yılında seçimlerinde seçildim ve yönetime girdim. Başkan yardımcısı olarak görev yaptım. O zaman yönetimde başkanın 2 yardımcısı vardı. Biri bendim, görevim idari ve teknik işlerden sorumluydu. Diğer başkan yardımcısı Bilal Kara ise bankalarla ilgili mevzuları yürütüyordu. Biz yönetim olarak toplandığımızda nerede ne kadar para var bilmezdik. Paranın idaresini Bilal Kara yapardı. Genel sekreter ise bizim aldığımız kararlarda imzaları hazırlar ve onaya sunardı. İddianameye konu 500 bin lira yatırılması olayına ilişkin bildim yoktur."

Tanık Mehmet Işık da hakkında FETÖ/PDY üyeliğinden dava açıldığını ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını belirterek, Bilal Kara'nın gelecek seçimlerde başkanlığa aday olmak için yönetimden istifa etmeden önce söz konusu parayı Bank Asya'ya yatırarak, yönetimi zor durumda bırakmayı amaçladığını iddia etti.

Sanık Göçer ise 2015 yılının ortalarında Bilal Kara'nın kendisini arayarak odanın 2014 yılının Ocak ayında Bank Asya'ya 500 bin lira para yatırdığını ve evrakını sorduğunu belirterek, "Ben de 'bilgim yok bu işleri siz yapıyorsunuz' deyince, bana arşivden bakıp o makbuzu çıkartabilir misin?' dedi. Ben makbuzu buldum. Yarım saat sonra beni tekrar arayıp imzaların kime ait olduğunu sordu. Ben de Eyüp Bartık ve bana ait olduğunu söyledim. Bir suretini benden istedi. Ben de bir suretini kendisine takdim ettim. Bu olaydan sonra bu işler başladı." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme başkanının, Bilal Kara'nın o dönemde yönetimde olup olmadığını sorduğu Göçer, Kara'nın yönetimde olmadığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "O zaman neden yardımcı oldunuz?" diye sordu.

Sanık Göçer, "O dönem yönetimden ayrılmıştı ancak eski yöneticimiz olduğu için vermekte ise sakınca görmedim. Daha sonra bu belgeyi aleyhimize kullandı." şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti, sanıkların "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan ek savunma yapmalarına karar verdi.

Sanıklar, önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bu arada Bilal Kara, 20 Kasım 2018'de yargılandığı 8. Ağır Ceza Mahkemesince, FETÖ/PDY üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.