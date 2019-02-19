Eski Gölpazarı belediye başkanı vefat etti Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 1957-1960 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hüseyin Ergün (98) hayatını kaybetti.

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde 1957-1960 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hüseyin Ergün (98) hayatını kaybetti.



Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde doğan ve neredeyse 1 asırdır ilçede yaşayan 1957-1960 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hüseyin Ergün (98) hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü Bilecik Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Hüseyin Ergün bugün ikindi namazını müteakiben Gölpazarı Reşadiye Mahallesi Camii’nde cenaze namazı kılınarak Yeniköy Mezarlığı’na defnedildi.

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