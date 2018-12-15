Eski Giresun Emniyet Müdürü Bulak'a FETÖ davası

ANKARA (AA) - BARIŞ KILIÇ - Eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak hakkında "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi" olduğu gerekçesiyle 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Şahingöz'ün hazırladığı iddianame, Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianameye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında birinci sınıf emniyet müdürü olarak çalışırken 10 Haziran 2015'te resen emekli edilen, 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile de emniyet teşkilatından çıkarılan Bulak'ın adına kayıtlı GSM hattından 12 Ağustos 2014'ten itibaren örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıldığı belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının bir başka soruşturma dosyası kapsamında incelenen micro sd karta ilişkin hazırlanan raporda, Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin FETÖ/PDY üyelerince fişlendiği, Bulak'ın isminin de kartta geçtiği belirlendi. Kartta Bulak için "FETÖ mensubiyeti olan, teslimiyeti, sadakati ve bağlılığı en üst düzeyde kişileri" ifade ettiği değerlendirilen "A5" kodu verildiği saptandı.

İddianamenin eklerinde, Bulak'ın, örgütün darbe girişiminin ardından kapatılan FETÖ bağlantılı Bugün TV'de yaptığı konuşmanın bulunduğu CD'ye de yer verildi.

İddianameye göre Bulak, soruşturma aşamasında verdiği ifadede, ByLock tespit edilen telefonun kendi üzerine kayıtlı olduğunu ancak hattı kendisinin kullanmadığını ileri sürdü.

Oğlunun kapatılan Turgut Özal Üniversitesinde eğitim gördüğünü belirten Bulak, yakalandığında kardeşine ait nüfus cüzdanını polislere sehven verdiğini, hakkında yakalama kararı bulunduğunu bilmediğini iddia etti.

İddianamede, dosya kapsamına göre Bulak'ın "terör örgütü üyesi" kaydedilerek, bu suçtan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

İstihbarat kökenli emniyet müdürü olan Bulak, 2011 öncesi Mersin'de TEM Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken, terfi alarak Giresun Emniyet Müdürü olmuştu.

FETÖ kapsamında aranan Bulak, Ankara Ostim'de 27 Eylül 2018'de yakalanmıştı.